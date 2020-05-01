01, 05, 2020 - 9:56 مساءً

قوات الاحتلال تقمع مظاهرة قرية كفر قدوم

سياسة-عربي   49

أصيب ستة فلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي صوب المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة طفلين وأربعة فلسطينيين بجروح.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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