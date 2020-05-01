مصدر عسكري يوضح سبب الانفجارات في مدينة حمص

وقعت انفجارات صباح اليوم في الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات.

وقال مصدر عسكري: انه “في تمام الساعة 9,25 من يوم 1-5 -2020 سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص، وبالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة”.

من جهته لفت مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي في تصريح “لسانا” إلى وصول ١٠ إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.