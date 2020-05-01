موريسون: لا دليل على أن مصدر «كورونا» مختبر معهد ووهان

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عدم وجود “أي دليل قوي” يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مختبر معهد ووهان بالصين”، وذلك خلافاً لمزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استبعاد أن يكون الفيروس ظهر في المختبر المذكور.

ونقل موقع www.abc.net.au الأسترالي عن موريسون قوله للصحفيين في كانبيرا اليوم إن البيانات المعروضة أمامنا لا تشير إلى أن المختبر في ووهان هو المصدر المحتمل للفيروس، مضيفاً إن أستراليا تدعم تحقيقاً مستقلاً في آلية تفشي المرض حتى يتسنى للمجتمع الدولي اكتشاف كيفية حدوث ذلك بالضبط، لافتا الى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً الذي تمت مناقشته يرتبط بالعلاقة مع أسواق الحيوانات مبيناً أن هذه القضية ينبغي “تقييمها بعناية”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أمس أن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب ضغطوا على أجهزة الاستخبارات لإيجاد أدلة تدعم مزاعم أن فيروس كورونا جاء من مختبر صيني وذلك بهدف تحويل الانتباه عن الانتقادات الموجهة إلى هذه الإدارة بشأن طريقة تعاملها مع الأزمة جراء الوباء.