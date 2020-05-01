اعتداء على موقع عسكري شرق حمص

أفاد محافظ حمص طلال البرازي بوقوع انفجارات في المدينة .

وأشار البرازي إلى أن الانفجارات وقعت شرق مدينة حمص جراء اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق المدينة لم تعرف طبيعته بعد، مما أدى إلى حدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط القذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين المارين.

من جهته لفت مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي في تصريح “لسانا” إلى وصول ١٠ إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

يتبع….