اقتراح استئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم

أعلن أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال أن آخر عشر مباريات متبقية من دوري الأضواء المحلي بكرة القدم قد يتم استكمالها اعتبارا من ال30 من الشهر الجاري مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن كوستا قوله إن الدوري سيحتاج للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة قبل عودة النشاط وإن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة مضيفا أنه يمكن استئناف رياضات فردية مثل الغولف والتنس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وتم تعليق الدوري في الـ 12 من آذار الماضي بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو وصيف بطل الموسم الماضي 60 نقطة متفوقا بنقطة على غريمه في لشبونة بينما يأتي سبورتنغ براخا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقد يصبح الدوري البرتغالي من أولى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا التي تستأنف نشاطها في خضم وباء كورونا الذي أجبر فرنسا وهولندا بالفعل على إلغاء الموسم.