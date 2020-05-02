استئناف تجهيز العمل في أسواق طرطوس الشعبية المحدثة

استأنفت محافظة طرطوس أعمال التوسع في ساحات الأسواق الشعبية المفتتحة منذ شباط الماضي في الوحدات الإدارية للمدن لتخفيف الأعباء المعيشية وتأمين المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية والخضار والفواكه من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

وأكد رؤساء المجالس المحلية خلال لقائهم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى جاهزية الساحات والتوسع فيها لاحقاً لتكون الأسواق مفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

وطلب المحافظ من الوحدات الإدارية التنسيق مع عضو المكتب التنفيذي المختص لتعيين مدير ومعاون لكل سوق وتأمين ورشة نظافة ووحدة شرطية ومتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتباعد بين الناس ومنع التزاحم والالتزام بالنظافة والتعقيم.

وأكد المحافظ على غرفة التجارة والصناعة واتحاد الفلاحين والسورية للتجارة وسوق الهال والفعاليات الاقتصادية والمعامل وضع ستاندات العرض وتزويدها باحتياجات المواطن من السلع الغذائية والحلويات والمعقمات وغيرها، إلى جانب الخضار والفواكه لبيعها بسعر المنتج بدون أرباح تحت طائلة المسؤولية لتحقيق غاية وهدف إحداث الأسواق الشعبية.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي