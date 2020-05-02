انتهاء تزفيت ساحة وقوف البولمانات بالقابون

أنهت محافظة دمشق أعمال تزفيت ساحة وقوف البولمانات الواقعة جانب كراج القابون التي احتاجت لأكثر من 1300 طن من الزفت بالتوازي مع القيام بأعمال الصيانة للمرافق العامة في إطار خطة المحافظة الخدمية للعام الحالي.

وبحسب مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية يسهم تزفيت الساحة في تأمين مكان لمبيت البولمانات والانتظار حتى موعد الرحلة للدخول إلى الكراج ونقل المسافرين، كما يسهل عمل السائقين بإنزال الركاب فيها بكل أريحية، مبيناً أنه سيتم العمل على تخطيط الساحة لتحديد أماكن وقوف البولمانات خلال الأيام القادمة.

وأوضح حمامية أن ورشات المديرية ستستكمل مساء اليوم أعمال تزفيت المقاطع على أوتوستراد المزة لمنع حدوث أي اختناقات مرورية أوقات الدوام، وذلك بعد قشط الإسفلت المتضرر على الأوتوستراد خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن أعمال التزفيت والصيانة تتم وفق الإمكانيات المتاحة من آليات وكوادر بشرية.

وقامت الورشات حسب حمامية بأعمال ترحيل الأنقاض والتنظيف في ضاحية المجد “السومرية” والعمل على إعادة تأهيل ساحة الميسات وصيانة العديد من المرافق العامة والأرصفة والأطاريف في مناطق مختلفة بالمدينة لاستعادة جمالية المدينة وشوارعها، مبيناً أن ورشات الأنهر تقوم وفق برنامجها الدوري اليومي بتنظيف مجرى نهر بردى وفروعه المارة بالمدينة إضافة للقيام بأعمال تنظيف البحرات في الساحات العامة.