الحزوري وفلاشير يبحثان سبل زيادة الدعم لمحافظة حماة في المجالين الإنساني والاغاثي

بحث محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مع المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلاشير مجالات التعاون القائم مع البرنامج في المجالين الإنساني والاغاثي وسبل زيادة الدعم لمحافظة حماة وآخر التطورات والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى المسؤوليات الكبيرة التي تقوم بها الدولة تجاه ابنائها وحرصها على توفير مختلف احتياجاتهم مبينا أن اللجنة الفرعية في المحافظة تقدم التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الاغاثي والإنساني والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية غير الحكومية لضمان وصول قوافل المساعدات الانسانية إلى المناطق الامنة والمناطق صعبة الوصول.مؤكداً أن حماة استقبلت الوافدين والنازحين من كافة المحافظات لا سيما محافظتي ادلب والرقة.

ودعا الدكتور الحزوري إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للمحافظة ودعم المشاريع التنموية الصغيرة مثل الحدائق المنزلية وخلايا النحل وفي مجال الأغنام وتوزيع دجاج بياض وأدوية بيطرية وسماد زراعي والتي تعود بنفع مادي على المواطنين.

من جهتها كورين فلاشير قدمت الشكر والامتنان لمحافظة حماة على الجهود المبذولة والتسهيلات التي قدمتها لبرنامج الغذاء العالمي لتسيير أموره في المحافظة مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم ضمن الإمكانيات المتاحة لتحقيق الغاية من عمل البرنامج في مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

البعث ميديا|| حماة- منير الأحمد