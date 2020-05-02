تجارة اللاذقية تُغلق معملا لتصنيع الشوكولا

ضمن المتابعة اليومية لحركة الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية، أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم منشأة لإنتاج مادة الشوكولا في مدينة جبلة مخالفة من حيث الشروط الصحية لإنتاج المواد الغذائية وليس لديها سجل صناعي أو تجاري

وصرّح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي بأن هذه المنشأة يقوم المخالف فيها بتصنيع مادة غذائية “الشوكولا” بدون أي مواصفات صحية، “فضلا عن ممارسته المهنة بدون ترخيص صناعي أو تجاري يخولانه القيام بهذه الأعمال”، لافتا إلى أن المديرية صادرت كامل الكميات في المنشاة مع أدوات التصنيع وقامت بإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر وأحالت الضبط اللازم إلى القضاء.

من جهته لفت رئيس شعبة حماية المستهلك في جبلة سليمان المحرز إلى أن دوريات حماية المستهلك تتابع حركة جميع الفعاليات التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والمخالفات، مبينا أن المنشأة لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية وأن عناصر حماية المستهلك سحبوا عينات من المنتج للتأكد من سلامته للاستهلاك البشري، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالضبط من حيث عدم امتلاكه السجل الصناعي والتجاري اللازمين.