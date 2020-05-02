تساقط البرد ألحق الضرر بمزروعات تل بيدر بريف الحسكة

تسببت الأمطار الغزيرة التي ترافقت بحبات البرد التي شهدتها مناطق بمحافظة الحسكة خلال الـ 24 ساعة الماضية بأضرار كبيرة بالمزروعات في عدد من مناطق الريف الشمالي الغربي للمحافظة.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة المهندس رجب سلامة أن نسبة الضرر وفق الكشف الأولي بلغت في بعض المناطق 100 بالمئة وغالبيته في مساحات محصول الشعير، حيث تسبب البرد بتكسير السنبلة ورقاد في غالبية المساحات المزروعة وخروجها عن الإنتاج، لافتاً إلى أن المساحة المتضررة انحصرت في منطقة تل بيدر وعدد من القرى المحيطة في المنطقة إضافة إلى منطقة مبروكة بريف رأس العين الغربي.

وأشار سلامة إلى أن المديرية دعت الفلاحين من أبناء المنطقة إلى تقديم طلبات أضرار زراعية والتي ستشمل فقط المساحات الزراعية المرخصة ووفق نسبة الضرر بعد إجراء الكشف الحسي وتقدير القيمة من قبل لجان مختصة، لافتاً إلى أن دائرة زراعة الحسكة بدأت صباح اليوم عمليات الكشف الحسي لتقدير إجمالي المساحة المتضررة جراء تساقط البرد في منطقة تل بيدر والقرى المحيطة بها وبالنسبة لمنطقة مبروكة يتعذر الوصول إليها لتواجد مرتزقة الاحتلال التركي فيها.