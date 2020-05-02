تمديد حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا في فرنسا حتى الـ 24 من تموز

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا لشهرين حتى الـ 24 من تموز المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تمديد الطوارئ الصحية يهدف إلى “تعزيز الإطار القانوني وتوسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل”، مضيفاً “علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس”.

وجاء في مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء الفرنسي أن رفع حالة الطوارئ الصحية في أيار سيكون “سابقاً لأوانه ولأنه تبين أن خطر انتشار الوباء مجدداً يمكن أن يحصل في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها بشكل مفاجئ”.

يشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدأت في الـ 24 من آذار الماضي.

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفاً و594 شخصاً في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء أمس.