حمص: زراعة 3539 هكتاراً بالمحاصيل الطبية والعطرية

بسبب عدم حاجتها لكميات كبيرة من المياه وإمكانية زراعتها بعلاً، بالإضافة الى أنها ذات مردود مادي جيد ومدة دورتها الزراعية قليلة وتتكامل مع المحاصيل الأخرى كالبقوليات، سجلت نسبة تنفيذ خطة الزراعات الطبية والعطرية بحمص أرقاماً عالية، حيث تم تنفيذ كامل الخطة في محصول الكزبرة والشمرة وتجاوزت المساحة المخطط زراعتها في الكمون البعل.

وبين المهندس طريف منصور معاون مدير زراعة حمص أن هناك إقبالاً كبيراً على زراعة النباتات الطبية والعطرية وبشكل ملحوظ بمحافظة حمص، مشيراً إلى وجود خبرة لدى المزارعين في خدمة هذه المحاصيل بالشكل الأمثل مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبالنسبة للمساحات المزروعة أشار الرفاعي إلى زراعة 3539 هكتاراً توزعت على الكمون البعل الذي تجاوزت المساحة المزروعة المساحة المخطط لها، فتمت زراعة 1269 هكتاراً من أصل 1215 هكتاراً مخططاً زراعتها ووضع المحصول جيد، فيما تم تنفيذ كامل الخطة بالنسبة للكزبرة البعل والشمرة المروية وعلى مساحة 750 هكتاراً للكزبرة وهو في مرحلة الأزهار، و37 هكتاراً للشمرة، لافتا إلى زراعة 1483 هكتاراً من اليانسون البعل والمروي من أصل المخطط البالغ 1547 هكتارا.