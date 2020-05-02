صيانة أضرار الشبكة الكهربائية الناجمة عن الانفجارات جنوب حمص

أنهت الورشات التابعة لشركة كهرباء حمص أعمال صيانة جميع الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية أمس جراء الانفجارات التي حدثت جنوب المدينة وأعادت التغذية الكهربائية لجميع المناطق التي قطع التيار عنها.

وأشار مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن الى أن الأضرار شملت خطي توتر متوسط غزالة والمعهد وخطوط التوتر في مناطق مختلفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة منها “شارع الأهرام.. شارع الخضري.. مساكن الشرطة ومنطقة المعاهد والفوسفات”.

وأكد الحسن أن الورشات عملت منذ أمس لساعات متواصلة لإعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار.