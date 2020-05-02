ضبوط مخالفات بناء وإنارة شوارع في دير الزور

تابعت دائرتي الخدمات والصيانة والشؤون الصحية في مجلس مدينة دير الزور أعمال النظافة وترحيل النفايات داخل أحياء مدينة دير الزور وشملت أعمال تنظيف وترحيل النفايات والأتربة يرافقها عمليات رش المبيدات الحشرية والرذاذية لأماكن تجمع القمامة ضمن محاور مختلفة من أحياء المدينة.

حيث تضمنت الأعمال في شوارع كلا من شارع حلب من دوار المحافظة باتجاه الجندي المجهول، وشارع حمود العبد، شارع نادي الضباط باتجاه دوار الانتصار، ومن دوار الانتصار باتجاه دوار الدلة، شارع بور سعيد حتى جامع المفتي إضافة الى منطقة مرآب التربية ومنطقة ثانوية الفرات والمتحف.

وفي السياق تابع مجلس المدينة إزالة مخالفات البناء وتنظيم الضبوط اللازمة بحق مرتكبيها حيث قام مكتب البناء والهدم و بمؤازرة قسم شرطة المجلس بإزالة مخالفة بناء في حي الحميدية ضمن أحياء المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنظيم الضبط اللازم بحقهم.

هذا ويؤكد مجلس مدينة دير الزور على المواطنين التقيد بالأنظمة والقوانين تحت طائلة المسؤولية.

ومن جهة أخرى وضمن أعمال مجلس المدينة تتابع دائرة الخدمات والصيانة قسم التنوير في مجلس مدينة دير الزور وبالتنسيق مع السورية للشبكات تنفيذ خطتها لاستكمال إعادة تأهيل وتركيب أعمدة الإنارة في أحياء المدينة لإعادة الألق والجمال إلى شوارعها، حيث تجري أعمال تركيب وتجهيز أعمدة الإنارة في شارع نادي الضباط بإضافة لتغذية مركزي حي المعلمين الشرقي والغربي.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي