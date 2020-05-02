كوادر التعليم الفني والمهني بطرطوس ينتجون كمامات صحية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة المركزية بحشد طاقات الحزب ومتابعة للإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا، بدأت ورشات العمل الفنية التي تضم مجموعة من مدرسي وموجهي التعليم الفني والمهني في معهد الاقتصاد المنزلي بطرطوس إنتاج الكمامات الصحية.

كما أن هذه الكمامات مطابقة لشروط ومواصفات وزارة الصحة من حيث التصنيع والتعقيم والتغليف لتلبية حاجة المشافي والأسواق بأرخص الأسعار, وقد اطلع الرفيق مازن رمضان أمين شعبة المدينة الثانية على سير العمل في الورشة بحضور الرفيقين سمير بطرس ومنال عثمان عضوي قيادة الشعبة وأمين فرقة الرابية هند حمود ومدير المعهد فراس خضر.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي