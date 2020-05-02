تعليق جميع منافسات تنس الطاولة حتى نهاية تموز

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم أنه قرر تعليق جميع منافسات اللعبة حتى نهاية تموز المقبل على أقل تقدير في ظل استمرار جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن الاتحاد الدولي قوله في بيان: “تم تمديد فترة التوقف الحالية لجميع بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة حتى نهاية تموز 2020” مضيفاً: “نحن نراقب الموقف عن كثب أملاً في عودة النشاط والبطولات في آب القادم”.

وأشار الاتحاد أيضاً إلى أنه يبحث عن سبل لخفض التكاليف للتغلب على التحديات المالية التي تواجهه في هذه الظروف.

وإضافة إلى تسببها في إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم كانت لأزمة كورونا تأثيرات سلبية كثيرة أيضاً على الجوانب المالية للكثير من الاتحادات الرياضية حول العالم ما شكل تهديداً لقدرة بعض هذه الاتحادات على الاستمرار.