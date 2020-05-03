الأمانة العامة للأحزاب العربية: قرار ألمانيا رضوخ للتبعية الأمريكية

استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية قرار حكومة ألمانيا اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مبينة أن هذا القرار يؤكد رضوخ برلين للتبعية والإملاءات الأمريكية والصهيونية.

وفي بيان لها، ذكرت الأمانة العامة أن هذا القرار الذي صدر في توقيت مريب يحمل في طياته استهداف لبنان ككل، وخاصة أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني، محملة الحكومة الألمانية تبعات هذا القرار على كافة المستويات.

كما شددت على رفضها لأي استهداف للمقاومة، وجددت التأكيد على دعمها لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية ودوره في مكافحة الإرهاب.

كذلك دعت لإدانة هذا القرار كونه يمثل سابقة خطيرة تستوجب التصدي لها ومواجهتها بكل الأشكال.

يذكر أن الأمانة العامة للأحزاب العربية تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها منذ انعقاد المؤتمر العام الأول للأحزاب العربية عام 1996.