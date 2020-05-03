التربية: 13 حزيران القادم موعداً للامتحان التحريري لمسابقة الفئة الأولى

أكدت وزارة التربية مجددا اليوم، على موعد الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة الفئة الأولى “التعاقد” في الثالث عشر من حزيران القادم.

وأشارت الوزارة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه إلى أنها ستحدد المراكز الامتحانية للمتسابقين المقبولين للاشتراك بالمسابقة في وقت لاحق.

وكانت الوزارة أصدرت في السابع من آذار الماضي أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة التي أعلنت عنها بتاريخ 25-11-2019 للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية.