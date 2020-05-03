الجيش المصري يقضي على 126 إرهابيا في سيناء

أفادت قوات الجيش المصري، بأن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة في الأيام الأخيرة بمحافظة سيناء أسفرت عن القضاء على 126 إرهابيا تكفيريا والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير .

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المصرية في بيان اليوم أنه تم ايضا خلال العمليات التي شملت تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية اعتقال 266 عنصرا من المطلوبين جنائياً بجرائم تتعلق بالإرهاب كما تم إستهداف وتدمير 228 مخبأ ووكرا للإرهابيين إضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى وسيارة .

وذكر البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية المذكورة استشهد 4 ضباط و 3 ضباط صف و8 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.