الهيئة الناظمة للاتصالات: شركة تيلي انفست (أحد شركاء أم تي ان سورية) أبلغتنا استعدادها لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنها تبلغت من شركة تيلي انفست “أحد الشركاء الرئيسيين في شركة أم تي ان سورية” استعدادها لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته اليوم إلى أن الشركة “أكدت أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقا”.

وأبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في السابع والعشرين من الشهر الماضي شركات الخلوي ضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار الجاري مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

وكانت الهيئة أكدت في بيان سابق أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة.