حركة نشاط تجاري و مهني ملحوظ في أسواق اللاذقية

شهدت أسواق اللاذقية اليوم حركة ملحوظة في النشاط التجاري و التسويقي بالتزامن مع العمل بقرار الفريق الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار وباء كورونا القاضي بالسماح لجميع الفعاليات والمهن بافتتاح المحال والأسواق يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءاً.

و أكدت محافظة اللاذقية السماح لجميع الفعاليات بمواصلة عملها وفق ما تضمنه قرار الفريق الحكومي مع التذكير بالمهن المستثناة من هذا القرار منعا لحدوث ازدحام وهي : مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال و صالات الأفراح والمناسبات والعزاء والفعاليات الاجتماعية من بازارات ومعارض و الأندية الرياضية الخاصة و صالات السينما والمسارح و منشآت الإطعام والمقاهي بكافة مستوياتها والتي يسمح فيها للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية ضمن أوقات فترة السماح بالتجول ويسمح لباقي المهن بالعمل في كافة الأيام بالوقت المحدد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً باستثناء يوم العطلة الذي كانت تغلق به هذه الفعاليات سابقاً مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي وضعتها وزارة الصحة وذلك حتى يصدر قرار اخر من الفريق الحكومي المعني بهذه الاجراءات.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة