مجددا.. طيران العدو وزوارقه ينتهك الأجواء والمياه اللبنانية

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية اليوم ونفذ طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وحاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا وصولا إلى صيدا وصور وفوق العاصمة بيروت وضواحيها.

كما خرق الطيران الإسرائيلي أجواء البقاع الغربي وفوق النبطية وإقليم التفاح منفذا غارات وهمية وعلى علو منخفض وحلق فوق أجواء المتن وجزين وفوق العديد من بلدات المنطقة.

إلى ذلك خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافات متفاوتة حيث أقدم أحدهما على خرق البقعة البحرية اللبنانية على مرحلتين.