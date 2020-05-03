وزارة الإعلام: وقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وتوفير الحماية لهم.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام أن استمرار استهداف الاحتلال للصحافيين وقصف مقار مؤسساتهم واقتحامها واعتقالهم وعرقلة حركتهم وتضييق الخناق عليهم محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر ومنعهم من فضح جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير إلى محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الصحفيين وطالبت مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرار رقم 2222 لعام 2015 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.