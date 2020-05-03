القيادة العامة للجيش تصدر قراراً جديداً بشأن العسكريين الاحتياطيين المسرحين

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه تم تفعيل خدمة دفع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للعسكريين الاحتياطيين المسرحين بتاريخ 7-4-2020م “ضباط مجندين و صف ضباط وأفراد مجندين” في مراكز البريد بالمحافظات والمكاتب البريدية المؤتمتة التابعة لها وذلك حرصا منها على ضمان تسهيل دفع تعويضات نهاية الخدمة للاحتياطيين المسرحين.

ولفتت القيادة في بيان لها اليوم إلى أنه يمكن للمستفيدين مراجعة المراكز البريدية بعد العشرين من هذا الشهر لقبض تعويضاتهم مصطحبين معهم البطاقة الشخصية مع شهادة تأدية الخدمة وفي حال عدم وجود البطاقة الشخصية يتم الدفع بناء على إخراج قيد مدني مع شهادة تأدية الخدمة حصراً ويمكن الدفع بموجب وكالة خاصة صادرة عن الكاتب بالعدل مصادق عليها أصولاً يذكر فيها “قبض الحوالات” أو وكالة عامة.

وأوضحت القيادة العامة أنه في حال وفاة المستفيد قبل دفع الحوالة تطبق أحكام المادة 73 من قانون معاشات العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 ميلادي إضافة إلى تطبيق أحكام التقادم المالي الواردة بالمرسوم رقم 54 لعام 2006 على هذا النوع من الحوالات وبعد مضي مدة التقادم المالي تقوم المؤسسة السورية للبريد بتنظيم تقرير يتضمن قيم الحوالات وأسماء المستفيدين غير المقبوضة وإبلاغ الإدارة المالية الوحدة 205 لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت القيادة العامة إلى أنه سيتم اقتطاع الأجور البريدية لقاء هذه الخدمة من المستفيد بموجب التعرفة المعتمدة والمدد المحددة لدى المؤسسة السورية للبريد.

وفي السياق ذاته أوضحت المؤسسة السورية للبريد في بيان مماثل أن على جميع المستحقين مراجعة مراكز البريد بشكل مباشر دون مراجعة الوحدة 205 المعتمدة عند الإعلان عن بدء الخدمة مصطحبين معهم وثيقة إخراج قيد مدني من المراكز البريدية المتوفرة بها الخدمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعويضات حصرا للذين تم تسريحهم بتاريخ 7-4 حسب تعليمات الإدارة المالية للجيش والقوات المسلحة لافتة إلى أن المؤسسة تعمل بكامل طاقاتها وكوادرها لتنفيذ الخدمة بأقرب وقت ممكن وتم الإعلان عن الموعد المتوقع وهو خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.

ولفتت المؤسسة إلى أن الرقم المالي هو رقم خاص بكل مستفيد ولا يمكن أن يتكرر مع مستفيد آخر ويمكن الحصول عليه من الضابط المالي المسؤول بكل وحدة أو تشكيل.

وكانت المؤسسة أعلنت عن تقديم خدمة دفع التعويضات والمستحقات المالية للعسكريين الذين تم إنهاء الاحتفاظ بهم بموجب الأمرين الإداريين رقم 5-5956 و رقم 1-83771 تاريخ 29-3-2020.