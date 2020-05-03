الحسكة.. عصيان في سجن الصناعة الذي يضم إرهابيين من (داعش) وتسيطر عليه (قسد)

كشفت مصادر محلية عن وقوع عصيان وفوضى في سجن يضم إرهابيين من تنظيم “داعش” في مدينة الحسكة والذي تسيطر عليه مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية.

وقالت المصادر: إن “عصياناً وحالة من الفوضى وقعت في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة “قسد” والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش” وإن حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه”.

ولفتت المصادر إلى قيام طيران التحالف غير الشرعي بالتحليق فوق المنطقة التي يقع فيها السجن بالتزامن مع استمرار العصيان.

ويضم سجن الصناعة إرهابيين من تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات وتسيطر عليه مجموعات “قسد” ويشرف عليه الاحتلال الأمريكي.

ووقع عصيان وفوضى في التاسع والعشرين من آذار الماضي في سجن غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات “قسد” والذي يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم “داعش” وترافق ذلك مع هروب عدد من السجناء من إرهابيي التنظيم التكفيري.