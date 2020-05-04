التجارة التركية تتراجع مجددا والعجز يتسع

كشفت بيانات نشرتها وزارة التجارة التابعة للنظام التركي اتساع العجز التجاري خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 13.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في إحصاءات صادرة عنها اليوم: إن “الواردات تراجعت 2ر32 بالمئة إلى 84ر11 مليار دولار في حين انخفضت الصادرات بنسبة 6ر41 بالمئة إلى 44ر8 مليارات دولار الشهر الماضي”، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وتتوالى النكسات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بنظام رجب طيب أردوغان لتعمق من أزماته، حيث فقدت العملة التركية أكثر من 5ر3 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل سياساته الاقتصادية الرعناء.