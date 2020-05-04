الشورى الإيراني يناقش قانون تعديل العملة الوطنية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية على ربيعي أن مجلس الشورى الإسلامي سيناقش غدا قانون تعديل العملة عبر إلغاء 4 أصفار منها وتحويلها إلى مسمى الـ “تومان” المتداول شعبيا.

وفي تغريدة اليوم على “تويتر” أوضح ربيعي أن عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية ضرورية لتسهيل العلاقات المالية.

يذكر أن عملة الريال هي المعتمدة بالسجلات الرسمية للدولة أما شعبيا فإن مسمى التومان الذي يساوي 10 ريالات هو المستخدم.

من جانب آخر أشار ربيعي إلى أن نسبة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال منخفضة في العاصمة طهران، منوها بضرورة أخذ خطورة فيروس كورونا على محمل الجد رغم أن عدد المتوفين جراء الفيروس بدأ بالإنخفاض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.