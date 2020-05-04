انطلاق عملية “أسود الصحراء” لملاحقة إرهابيي داعش في الأنبار

انطلقت اليوم عملية (أسود الصحراء) لملاحقة فلول إرهابيي داعش في منطقة الأنبار غرب العراق.

حيث أعلنت القوات العراقية المشتركة اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على إرهابيي داعش، العملية تجري عبر تسعة محاور وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

موقع السومرية نيوز نقل عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباح اليوم عمليات أسود الصحراء لتفتيش مناطق وادي حوران والحسينيات والكعره وصولا إلى الحدود الدولية” كما أشارت خلية الإعلام في بيان لاحق إلى أن عملية أسود الصحراء أسفرت حتى الآن عن القضاء على ثلاثة من متزعمي خلايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقة المدهم وتفجير عربة تحمل عبوات ناسفة.