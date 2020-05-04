بعد تهديدات ترامب.. هبوط أسعار النفط

مازالت جائحة كورونا تلقي بآثارها على العالم وخاصة الاقتصاد، ففي الوقت الذي تتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي.

حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

ووفقاً لوكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية حسبما افادت

وبعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والتي أشار فيها إلى بحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا، تجددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.