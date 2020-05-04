04, 05, 2020 - 6:01 مساءً

تنديد يوناني بخرق مقاتلات تابعة للنظام التركي أجواءها

سياسة-دولي   144

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن الحادث وقع عندما كان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما قواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

واستنكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان بشدة المضايقات مطالبة تركيا بـ “احترام القواعد المعمول بها مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلا من انتهاكها بشكل منهجي”.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية “آنا” إن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 1000 متر بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.

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