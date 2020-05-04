طهران تؤكد على أهمية مسار أستانا لضمان أمن واستقرار المنطقة

أكدت طهران على أهمية استمرار اجتماعات أستانا ومواصلتها كخطوة مهمة وأساسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد في مؤتمر صحفي اليوم أن مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحاً أن وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا “إيران وروسيا وتركيا” أكدوا عبر آلية الفيديو كونفرانس التي عقدوها مؤخراً أهمية استمرار اجتماعات أستانا ومواصلتها معربا عن أمله بانعقاد اجتماع للدول الضامنة في طهران مع انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.