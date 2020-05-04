قيادة شرطة الرقة تعود إلى ريفها المحرر

بعد انقطاع دام نحو ٨ سنوات بسبب الأعمال الإرهابية، عادت قيادة شرطة الرقة مؤخرا إلى ريف الرقة الغربي المطهر في مدينة دبسي عفنان، بعد أن كانت تباشر عملها من منطقة تل منين بريف دمشق، حيث كان يواجه أبناء الرقة معاناة مضاعفة للوصول إلى المقر السابق لقيادة الشرطة.

وأكد العميد عبد المنعم النبهان قائد شرطة محافظة الرقة في تصريح خاص للبعث ميديا: أن انتقال قيادة شرطة المحافظة إلى ريفها المحرر يبعث الطمأنينة بشكل أكبر في نفوس المواطنين وتشجعهم على العودة إلى قراهم ومدنهم من المحافظات الأخرى، وكذلك توجيه رسالة إلى المجموعات الإنفصالية أن سيادة الدولة السورية متواجدة على كل شبر من أرض الوطن.

وأوضح النبهان أنه مع عودة قيادة الشرطة إلى الريف المطهر أصبح هناك تفعيل لكل الوحدات الشرطية التابعة لقيادة شرطة الرقة، بما فيها حفظ النظام والطرق العامة ومركز ترخيص الأسلحة وإجازات السوق والسجل العدلي ومراكز خدمة المواطن.

البعث ميديا- الرقة: حمود العجاج