مصر.. فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

خلال جلسة اليوم، وافق مجلس النواب المصري، على القرار الرئاسي بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد.

ووفق القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر لحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المصريين.

وأوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بعد الجلسة أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى مواجهة حالة أمنية وصحية حيث سيتم تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً مضيفاً أن العالم برمته يعيش حالة طوارئ صحية ولحسن الحظ هي معلنة في مصر لكن لا أحد يشعر بها لأنها تستخدم فقط لمواجهة الإرهاب.