مطالبة فلسطينية المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال التهويدية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم إن إعلان سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في محيط الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي لافتة إلى أنها تهدف إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل والحرم الشريف.

وأشارت الخارجية إلى أن الانحياز الأميركي للاحتلال ومخططاته الاستعمارية وخاصة بعد إعلان ما تسمى (صفقة القرن) أعطاه الضوء الأخضر للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتنفيذ مخططاته لضم أجزاء من الضفة الغربية.