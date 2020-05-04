موسوي: مسار أستانا خطوة أساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة

أعلن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي اليوم إن وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا “إيران وروسيا وتركيا” أكدوا عبر آلية الفيديو كونفرانس التي عقدوها مؤخراً أهمية استمرار اجتماعات أستانا ومواصلتها معربا عن أمله بانعقاد اجتماع للدول الضامنة في طهران مع انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

في سياق آخر أشار موسوي إلى أن أميركا خرجت من الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية وانتهكت القرار الأممي 2231 وبالتالي لم تعد عضواً في هذا الاتفاق لتفرض شروطها بخصوصه مؤكداً أن أميركا لن تنجح في خطوتها الجديدة بسعيها لجعل نفسها شريكاً من جديد في الاتفاق النووي.