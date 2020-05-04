نشر ثقافة الزراعة العضوية في دير الزور

تفيذاً لخطة دائرة الانتاج العضوي في مديرية زراعة دير الزور في نشر ثقافة الزراعة العضوية في المحافظة، تم اليوم اجراء اللقاء الثاني مع المزارعين بحضور كل من رئيس دائرة الانتاج العضوي المهندس سامي المسعود ورئيس دائرة زراعة التبني المهندس فياض الناصر ومشرف المدرسة المهندس موسى طه العلي .

وتم خلال اللقاء الاطلاع على واقع الحقل حيث كان الانبات بنسبة ١٠٠% وتم التوجيه لمراقبة الحقول بشكل عام وللحقل العضوي بالخصوص والتحضير لمكافحة حشرة الدودة القارضة التي من الممكن ان تصيب القطن في هذه المرحلة على ان تكون المكافحة بطرق عضوية ولا يستخدم اي مبيد كيميائي .

كما تم شرح مفهوم الزراعة العضوية كونها مُدخَل جديد في بلادنا ومدى الحاجة العالمية لهذا النوع من الزراعة و امكانية تطبيقها على كافة المحاصيل بمافيها الخضار .

وتم التعريف بأن هذه الزراعة تخضع لقانون ناظم لها (القانون رقم ١٢ لعام ٢٠١٢ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية)، حيث لاقت المواضيع المطروحة تجاوب و ترحيب من قبل المزارعين .

وفي ختام اللقاء تم تحديد موعد اللقاء القادم بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ على ان تتم في اللقاءات القادمة اقامة بيانات عملية وايام حقلية عن طريقة اعداد الكومبوست و اطلاق الاعداء الحيوية وتحضير مواد المكافحة الطبيعية.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي