الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بسلاح المدفعية على قرى ريف تل تمر شمال غرب الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بسلاح المدفعية على قرى محيطة بناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بسلاح المدفعية على قرى المناخ والفكة والدردارة والغزيزية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية في السابع والعشرين من الشهر الماضي بمختلف أنواع الأسلحة على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى بريف الحسكة الشمالي الشرقي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.