إعلان خاص لاستقطاب أبحاث علمية لتحسين الواقع الاقتصادي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلاناً خاصاً لاستقطاب أبحاث علمية لتحسين الواقع الاقتصادي في سورية وذلك من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للإدارة والمراكز والهيئات البحثية السورية ليتم تقديم الدعم المالي لها من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام 2020.

وذكرت الوزارة في إعلان لها أنه سيتم قبول طلبات الدعم المالي لدى مديرية البحث العلمي في الإدارة المركزية لغاية 17/5/2020، موضحة أن مشروع البحث يقدم وفق استمارة معدة خصيصا لذلك.

وبينت الوزارة أهمية إجراء أبحاث علمية في مختلف القطاعات التي تدعم أولويات الدولة وتوجهاتها في هذه المرحلة ولا سيما الأبحاث المتعلقة بدراسة الواقع الاقتصادي بكل قطاعاته وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتحسين سعر الصرف، إضافة إلى تحليل أثر الإجراءات الحكومية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي ووضع مقترحات لتحسينه وإيجاد حلول للمشكلات التي ظهرت خلال فترة الأزمة.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى آلية تقديم طلبات الدعم المالي ومدة تنفيذ المشروع البحثي المعتمد للتمويل المحددة بستة أشهر، مبينة أنه يمكن للباحثين الاستفادة من البنى التحتية العلمية المتوافرة لدى المراكز والهيئات البحثية الأخرى في حدود الإمكانات المتوافرة.

ووفق الإعلان ستقوم اللجنة العلمية المرجعية لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني بعقد ندوة علمية مشتركة لعرض النتائج التي توصل إليها الباحثون وستطبق الأنظمة المرعية على براءات الاختراع والاكتشافات العلمية وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع ويمنح الباحثون مكافأة مالية عند النشر في مجلات علمية محكمة ومعتمدة “داخلية أو خارجية”.