استئناف الدوري الألماني اعتبارا من 15 ايار الجاري

أبلغ مصدران على صلة بالأمر رويترز يوم الاثنين بأن رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا سيتفقون على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 أيار، وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 أيار على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.

وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال.