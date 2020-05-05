الأوقاف تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد لصلاة الجمعة اعتباراً من يوم الجمعة القادم وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة القادمة الواقعة في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 أيار 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

ووفق بيان الوزارة ستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد.

كما تتضمن الضوابط الصحية وفق الوزارة إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق مشيرة إلى أن لجان المساجد ستكون مسؤولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.

وكان المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا.