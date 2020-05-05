التربية: يمكن للأطفال من مواليد 2015 التسجيل بمدارس التعليم الأساسي
أعلنت وزارة التربية إمكانية تسجيل الأطفال المؤهلة أعمارهم ممن هم في عمر خمس سنوات في الصفوف المفتتحة في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من مشروع “استعدوا للالتحاق بالمدرسة”.
ويهدف “مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة” إلى ضمان حصول الأطفال في سن الخمس سنوات على المهارات اللازمة للانتقال بسهولة إلى الصف الأول في التعليم الرسمي، لما لذلك من أهمية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بضمان توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل.
وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم إلى أنه يحق للأطفال من مواليد 2015 التسجيل بمدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى.