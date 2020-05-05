ارتقاء مدني ومقتل عدد من مرتزقة أردوغان بانفجار “عبوة” في الباب

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي ما أدى إلى استشهاد مدني ومقتل عدد من مرتزقة النظام التركي.

وأفادت مصادر محلية من المدينة لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت في حي الزهور بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد مدني ومقتل وإصابة عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية ووقوع أضرار مادية بالممتلكات إضافة إلى احتراق السيارة.