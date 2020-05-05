برشلونة يقترب من حسم صفقة لاوتارو

اقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن مارتينيز يعد الهدف الأساسي لبرشلونة، من أجل تدعيم خط هجومه في الموسم الجاري.

وتصاعدت التكهنات على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن العمالقة الكتالونيين قاموا بالتحرك لضم المهاجم البالغ 22 عاما.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة بات قريبا بالفعل من حسم صفقة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز. وأفادت بأن برشلونة سيدفع 60 مليون يورو، إلى جانب تضمين اثنين من لاعبيه في تلك الصفقة، دون الكشف عن هويتهما.

وأشارت إلى أن برشلونة وإنتر ميلان اقتربا من التوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك الصفقة المرتقبة.