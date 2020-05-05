بعد استدعاءه بيرغلين.. حتي: حزب الله مكون سياسي أساسي

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي السفير الألماني في بيروت جورج بيرغلين لاستيضاحه حول القرار الذي اتخذته السلطات الألمانية بشأن حظر نشاط حزب الله على الأراضي الألمانية.

وأكد الوزير حتي خلال اللقاء وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان ومكوناته السياسية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت الخميس الماضي أنها اتخذت قرارا بحظر نشاط حزب الله على أراضيها وتصنيفه “منظمة إرهابية” وهو ما أثار موجة من المواقف المنددة بهذا الرضوخ والتبعية الألمانية للمطالب والضغوط الأمريكية والصهيونية.