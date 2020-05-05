تأهيل وصيانة عشرات الأجهزة الطبية في مشفى حماة الوطني

بجهود وخبرات محلية تمكن فريق فني في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني من تأهيل وصيانة عشرات الأجهزة الطبية في المشفى وتوفير مبالغ مالية على خزينة الدولة وتجاوز صعوبة تأمين وشراء قطع التبديل والتجهيزات وصيانتها نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وبين شادي محمود رئيس ورشة الأجهزة الطبية في المشفى أن الكوادر الفنية في القسم الهندسي لدى المشفى نفذت أعمال صيانة لأكثر من 35 مونيتيراً و22 جهاز منفسة وعدد من أجهزة التخدير مع الحرص على إجراء الصيانات الدورية والوقائية للتجهيزات الطبية، وخاصة المدخرات والحساسات والإكسسوارات الأمر الذي يضمن ديمومة عملها بصورة نظامية، مشيراً إلى إحداث مستودع لتوالف الأجهزة الطبية بهدف استثمار قطع التبديل من الأجهزة الطبية المنسقة في تشغيل أجهزة أخرى كانت متوقفة عن العمل.

من جانبه أفاد الدكتور سليم خلوف مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني بأن المكتب الهندسي في المشفى يضم مجموعة من المهندسين وفنيي الصيانة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والتي تجلت بقدرتهم على صيانة معظم التجهيزات الطبية وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة مادية أقل بكثير قياساً مع مثيلاتها المترتبة على استيرادها من الخارج.