تونس ترفع الحجر الصحي تدريجيا

عمدت تونس إلى رفع الحجر الصحي الجزئي التدريجي من بداية أمس 4أيار، وذلك بهدف إعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ 22 آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ومع سريان تخفيض الحجر الصحي بدء التونسيون الذين يملكون تصاريح عمل وتنقل بالعودة تدريجيا لعملهم، حيث سمح لبعض القطاعات بالعودة للعمل مثل التغذية والصحة والخدمات وللحرفين والتجار وأًصحاب الأعمال الحرة.

ومن ضمن الإجراءات خطة للعمل، إذ لن يكون مسموحاً بتخطي نصف طاقة التشغيل في القطاعات المرخص لها بالعودة، والهدف من ذلك تفادي الاكتظاظ ونقل العدوى.

ونوهت السلطات على اتخاذ الإجراءات الصحية الملزمة مثل ارتداء الكمامات وتعقيم وسائل النقل والتباعد الجسدي ومسافات الأمان، كما يخضع التنقل بين المدن إلى تراخيص مسبقة.

وفي ذات السياق قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي: لا نستبعد العودة إلى الحجر الصحي الشامل في حال جاءت النتائج عكسية وتطور الوضع الوبائي إلى الأسوأ.

يذكر أن تونس سجلت 1018 إصابة مؤكدة بالفيروس و34 حالة وفاة و 406 حالة شفاء.