ربيعي: على واشنطن لجم تنظيماتها الإرهابية في المنطقة

نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله في مؤتمر صحفي “نعلم أن أميركا كان لها دور في تأسيس تنظيم “داعش” الإرهابي فهذه لعبة ينفذها الأميركيون ونحن واثقون أنهم سيفشلون فيها وننصحهم بأن ينهوها” مشيراً إلى محاولات البيت الأبيض أحياء تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق بعد انتخاب حكومة بشكل ديمقراطي.

وحول رد إيران على التمديد المحتمل للحظر التسليحي عليها من قبل أميركا واحتمال خروجها من الاتفاق النووي قال ربيعي: “سندرس بدقة كل السيناريوهات والمجال مفتوح أمامنا للاختيار ويمكننا أن نتكهن أن أبسط تبعات لمثل هذا القرار العدائي سيكون قاسياً على أميركا وعلى الاستقرار الدولي”.

وأضاف ربيعي أن الدول الباقية في الاتفاق النووي وأعضاء مجلس الأمن يدركون جيداً المطالب الأميركية المتغطرسة وغير المبررة “ولا يريدون أن يكونوا شركاء للإدارة الاميركية في إرباك أسس القوانين والاتفاقات الدولية”.