05, 05, 2020 - 5:42 مساءً

فيخ يدين الإجراءات القسرية الغربية على سورية

سورية   53

أدن رادوفان فيخ، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب التشيكي، ورفضه للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على سورية وطالب بإلغائها فوراً.

ولفت فيخ في تصريح لمراسل سانا في براغ إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض هذه الإجراءات ضد سورية بإملاء من فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الكلمة الرئيسية فيه فيما لم تفعل تشيكيا ذلك موضحاً “إن هذه الدول لم تغير مواقفها تجاه الدول التي فرضت عليها العقوبات حتى لدواع إنسانية رغم انتشار وباء كورونا عالمياً”.

وشدد فيخ على أن حركة الحرية والديمقراطية المباشرة التي ينتمي إليها ترفض سياسة فرض العقوبات وتطالب بإلغائها وخاصة تلك المفروضة على سورية

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