للتخفيف عنهم.. النقل تخفّض أسعار التذاكر للطلبة الراغبين بالعودة

أعلنت وزارة النقل تخفيض أسعار تذاكر الطيران للطلبة السوريين الراغبين بالعودة على متن طائرات الخطوط الجوية السورية بنسبة 35 بالمئة ومن كافة الدول التي سيتم إجلاء الرعايا السوريين منها إسهاماً من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن التخفيض يأتي مساهمة من الدولة السورية في تخفيف العبء لتكاليف رحلة العودة في هذه الظروف الخاصة لفئة الطلاب.

وقالت الوزارة إنه يمكن للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة وليس لديهم القدرة على دفع ثمن التذكرة التنسيق مع السفارة أو البعثة الدبلوماسية بكتاب تعهد، ودفع القيمة عند الوصول إلى دمشق.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي أمس طائرة تابعة للسورية للطيران تقل 251 من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وكان الفريق الحكومي كلف مؤخراً وزارات الخارجية والمغتربين والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.