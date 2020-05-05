مادورو يعلن اعتقال إرهابيين أمريكيين

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم أن السلطات ألقت القبض على 13 إرهابياً بينهم مواطنان أميركيان حاولوا أمس الأول التسلل إلى الأراضي الفنزويلية من كولومبيا عبر البحر بهدف زعزعة استقرار البلاد ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

وقال مادورو في خطاب تلفزيوني نقلته قناة تيلسور أمس إن هذا الهجوم الإرهابي على فنزويلا تم الإعداد له من كولومبيا .. ويبدو أن الإدارة الأميركية قررت استغلال وقت جائحة كورونا التي تعصف بالعالم لتنفيذه ولإثارة أعمال عنف في فنزويلا مستخدمة مرتزقتها وذلك بهدف إيجاد مبرر لتصعيد وتدخل عسكري جديد وفي الوقت نفسه تحويل انتباه الرأي العام الأميركي عن تداعيات هذه الجائحة في الولايات المتحدة.

وتابع مادورو.. “هذه هي خطوات الاستراتيجية الأميركية لحرف الانتباه.. هذا الأمر يشكل جريمة في هذا الوقت الذي ينتشر فيه هذا الوباء الخطير”.